الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية لقواعده في دير الزور السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوريا - (أ ش أ)

أرسلت قوات الجيش الأمريكي، تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها في ريف دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مصادر أهلية، قولها إن رتلاً يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة لقوات الجيش الأمريكي، اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور، وذلك لتعزيز قواعده هناك.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة رافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.