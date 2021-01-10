بايدن يصرح في تويتر: "الرئيس الأمريكي ليس فوق القانون"

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فوق القانون، وذلك في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد ما أثاره من شغب في الأيام الأخيرة الماضية.

هذا وقد قام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بنشر تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث كتب أن: "رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة لخدمة الشعب وليس لحماية الأقوياء". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

يأتي هذا في الوقت الذي يعتزم فيه

الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، تقديم تشريع لمساءلة ترامب بعد غد الإثنين، على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

وقال النائب الديمقراطي تيد ليو، في تغريدة له مساء اليوم إن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله.

وأوضح أن ذلك يأتي في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق.