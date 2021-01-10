حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير (مستمر حتى نهاية يوم الأحد)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حساب المواطن منذ قليل عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير"الدفعة 38" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، موضحًا أنه سيستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

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ونشر برنامج حساب المواطن ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتب:"بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر

حتى نهاية اليوم الأحد".

وفي السطور التالية نستعرض خطوات الاستعلام على الدفعة 38 من حساب المواطن برقم الهوية

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

. يزور المستفيد البوابة الرسمية لحساب المواطن.

. يختار من الخدمات الإلكترونية للمواطنين خدمة "الاستعلام عن أهلية حساب المواطن".

. يكتب رقم الهوية الوطنية وتلك الخاصة بالمواطن السعودي فقط ، حيث

التسجيل في حساب المواطن

أن برنامج حساب المواطن مخصص للمواطنين السعوديين فقط.. يقوم بكتابة رمز الدخول للتحقق.. واخيرًا الضغط على الاستعلام وبعدها تظهر نتيجة الأهلية.

وعن فتح التسجيل في حساب المواطن أكدت خدمة المستفيدين الخاصة ببرنامج حساب المواطن أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، وتابعت:" أن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين".