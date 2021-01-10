وزير الخارجية الأمريكي يُعلن رفع القيود عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، إنه قد قرر رفع القيود عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان.

بيان مايك بومبيو:

هذا وقد أفاد الوزير في بيان "أعلن اليوم رفع كل تلك القيود التي فرضناها ... وعلى الوكالات التنفيذية اعتبار كل إرشادات الاتصال الخاصة بالعلاقات مع تايوان، والتي

أصدرتها وزارة الخارجية في السابق، وفقا للصلاحيات المخولة لوزير الخارجية، باطلة ولاغية". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

ومن آخريات الأوامر التي وقع عليها وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء الماضي، وكان أمرا بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما وقد نشر مايك بومبيو، تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت أمرا بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع ضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وأسرهم".

كما وقد كان إعتبر مايك بومبيو أن هذه الخطوة فرصة للحرية وأنه سوف يترتب عليها فوائد هائلة.

هذا وقد أرفق وزير الخارجية الأمريكي مع تغريدته صورة مكتوب عليها: "بداية حقبة جديدة من أجل السودان".