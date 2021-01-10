ألبانيا تُعلن إنقاذها لـ 55 مهاجراً سوريا علقوا لساعات في بحر هائج

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت السلطات الألبانية، اليوم السبت، أنها قد نجحت في إنقاذ 55 مهاجراً سوريا ظلوا عالقين لساعات قبالة سواحل البلد الأوروبي.

كما وقد أفادت الشرطة الألبانية، في بيان لها، أن البحر الهائج جراء سوء الأحوال الجوية منع المهاجرين أمس الجمعة من مواصلة إبحارهم نحو إيطاليا.

كما وقد أضافت شرطة مدينة فلوري الساحلية

إن من بين المهاجرين، نساء وأطفال، كانوا على متن قارب مطاط. وفقاً لـ وكالةسبوتنيك الإخبارية.

أيضاً قد أوضحت أن الأمواج ظلت تتقاذف القارب لأكثر من ثلاث ساعات قبالة سواحل البلاد على البحر الأدرياتيكي.

كما وقد ذكرت الشرطة أن عملية إنقاذ المهاجرين

جرت في ظروف سيئة للغاية ووسط عاصفة وأمواج عاتية.

كما وقد جاء بحسب بيان الشرطة فقد جرى نقل 16 منهم بينهم ثلاثة أطفال، إلى المستشفى، بينما يتوقع أنه جرى نقل آخرين إلى مركز للمهاجرين.

يذكر أن ألبانيا تمثل نقطة عبور أساسية لكثير من المهاجرين واللاجئين الذي يسعون للهجرة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا الغربية عبر ما عرف باسم طريق البلقان.