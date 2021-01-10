فرنسا تُعلن تسجيلها 20177 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعنلت الصحة الفرنسية، أن فرنسا قد قامت بتسجيل 20177 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 و171 حالة وفاة أخرى بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات وزارة الصحة في البلاد.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا مليونين و767312 حالة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للوفيات 67599.

وسجلت فرنسا سابع أعلى عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم. وفقاً لـ موقع الغد الإخباري.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة

بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية