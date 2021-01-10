السر في الدستور الأمريكي .. أسباب عزل ترامب قبل انتهاء ولايته في البيت الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - مطالبات كثيرة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعزل دونالد ترامب قبل نهايته ولايته، خاصة بعد أحداث اقتحام مبني الكونجرس الأمريكي، ورغم أنه لم يتبقي سوي أقل من أسبوعين علي انتهاء ولاية ترامب في البيت الأبيض، لكن الديمقراطيين يبدون متمسكين بتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي لعزله.

ماهو نص المادة 25 في الدستور الأمريكي:

يسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس بأن يصبح قائما بأعمال الرئيس، حين يصبح الأخير عاجزا عن أداء مهامه، في حال العجز لأسباب مرضية، ويجري الآن نقاش المادة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين، التي تسمح لنائب الرئيس وأغلبية حكومية بأن يعلنوا أن الرئيس ترامب غير قادر على أداء مهامه الرئاسية.

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وكان التعديل الخامس والعشرون قد أقر عام 1967، بعد مرور أربع سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي، وصمم من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه.

ولهذا السبب فقد استخدم عدد من الرؤساء التعديل الخامس والعشرين، البند الثالث، الذي يسمح بنقل

مغادرة ترامب البيت الأبيض:

السلطة بشكل مؤقت لنائب الرئيس.

وبينما لم يتبقي سوي مدة قصيرة لمغادرة ترامب البيت الأبيض، أي في 20 يناير الجاري، يقول مسؤلون أميركيون إن الأفعال التي تورط فيها الرئيس المنتهية ولايته تستدعي النظر في بنود خاصة بالعزل لأجل منع ترامب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى.

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وهذا تحديد ما يفسر التشبث بعزل ترامب وعدم تركه ينهي ولايته، لأنه في حال بقي حتى العشرين من يناير الجاري، فإنه سيظل قادرا على إعادة شغل المنصب مستقبلا.

وحسب وسائل الاعلام الأمريكية، تجري مساعي العزل حتى الآن بقيادة الديمقراطيين، لكن عددا من الجمهوريين أبدوا أيضا موافقتهم على إجراء جلسة استماع بشأن ما قام به ترامب.

ومن الناحية الدستورية، يمكن للكونجرس أن يعزل الرئيس ومسؤولين كبارا قبل انتهاء ولاياتهم، في حال اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا أفعال الخيانة أو ضلعوا

في حال تفعيل المادة 25 ماهي خطوات العزل:

في جرائم كبرى وأساؤوا التصرف.

يجري العزل عبر خطوتين اثنتين، ففي مرحلة أولى، يصوت مجلس النواب، في تحرك يشبه توجيه الاتهام إلى مشتبه فيه بجريمة ما، وتجري الإشارة إلى التهم في بنود توضح ما جرى ارتكابه بحق البلاد.

وفي حال صوت مجلس النواب بالموافقة، فإن مجلس الشيوخ سيجد نفسه مضطرا إلى اعتمادها في عملية محاكمة للرئيس، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وتبعا لذلك، فإن هذا المجلس يؤدي دور النيابة العامة، ويقوم بتعيين عدد من المسؤولين حتى يترافعوا أمام مجلس الشيوخ.

دور أعضاء مجلس الشيوخ:

أما أعضاء مجلس الشيوخ، فيكون دورهم شبيها بلجنة المحكمة، بينما يجري السماح للرئيس بأن ينتدب من يتولى الدفاع عنه، تحت إشراف من المحكمة العليا.

لكن عزل الرئيس في مجلس الشيوخ، يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأجل إدانة الرئيس، أما في حال لم يتحقق هذا النصاب، فإن الرئيس ينال براءته ويبقى في منصبه.

وفي الوضع السياسي الحالي، ينبغي أن يحظى مطلب عزل ترامب بتأييد كافة الديمقراطيين و17 من الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وهو حد يصعب بلوغه.

ويصر بعض الديمقراطيين على العزل لأنه في حال أدانه مجلس الشيوخ، لن يستطيع العودة إلى مزاولة منصب فيدرالي، لأن الدستوري الأميركي يخول مجلس الشيوخ أن يحدد الحق في تولي منصب كبير أو نيل ثقة أو منفعة في الولايات المتحدة.