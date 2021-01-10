البرهان وحميدتي أمام لجنة التحقيق في «فض الاعتصام»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

تعتزم لجنة التحقيق في فض اعتصام المتظاهرين السودانيين في يونيو عام 2019، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، استجواب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم.

وقالت مصادر سودانية مطلعة: «إن اللجنة، برئاسة المحامي نبيل أديب تنتظر تحديد موعد مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان لاستجوابه، ليصبح بذلك آخر القادة العسكريين، الذين تستجوبهم اللجنة في أحداث فض الاعتصام المروعة»، التي راح ضحيتها العشرات، وما يزال كشف ملابساتها ومحاكمة المسؤولين عنها مطلباً شعبياً في السودان.

ومن جانبه، توقع وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الخرطوم وجوبا إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال عام واحد.