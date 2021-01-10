بايدن يضع «الأسس» لحزمة مساعدات اقتصادية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - ويلمنجتون (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنّه سيضع، اعتباراً من الأسبوع المقبل، «أسس حزمة المساعدات الاقتصاديّة المقبلة»، مشدّداً على ضرورة التحرّك سريعاً بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر.

وتحدّث الديمقراطي، الذي كان يُقدّم آخر الأعضاء الرئيسيّين في فريقه الاقتصادي، من معقله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، عن مدى خطورة الموقف بعدما صدر تقرير حول الوظائف، أمس الأول، جاء أسوأ من المتوقّع، مع خسارة العديد من الوظائف للمرّة الأولى منذ أبريل.

وأرقام التوظيف هذه، وهي الأحدث في عهد ترامب، هي دليل على أنّه «يجب علينا تقديم دعم إضافي على الفور لأسر العمّال والشركات، ومن الضروري إنفاق الأموال الآن»، حسبما قال الرئيس المنتخب.

وشدّد بايدن، خلال مؤتمر صحفي، على أنّ الأولويّة ستكون لتسريع التطعيم ضدّ «كوفيد- 19». وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى «عشرات المليارات من الدولارات» لتمكين السلطات المحلّية والوطنيّة من الحفاظ على وظائف المعلّمين والعاملين في مجال الصحّة العامّة وغيرهم.

وكرّر بايدن أنّ حزمة المساعدات، التي أُقرّت نهاية ديسمبر الماضي والبالغة 900 مليار دولار، كانت دفعة أولى فقط. وقال: «نحن بحاجة إلى مزيد من المساعدة المباشرة للعائلات والشركات الصغيرة».

وقالت وزارة العمل: «إنّ شهر ديسمبر شهد خسارة 140 ألف وظيفة، خاصّة في مجالات الترفيه والضيافة».

وتابع بايدن: «في خضمّ هذا الوباء، هناك ملايين العاطلين، وغير القادرين على دفع إيجاراتهم أو سداد قروضهم».

وأردف: «إنّهم يقفون في طابور لساعات للحصول على الطعام مجاني.. فكّروا في الأمر.. في الولايات المتّحدة، الناس يقفون انتظاراً لوجبة يضعونها على الطاولة لإطعام عائلاتهم».