كيم: أميركا «العدوّ الأكبر» لكوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - سيؤول (أ ف ب)

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أنّ الولايات المتّحدة هي «العدوّ الأكبر» لبلاده، مؤكّداً أنّ بيونج يانج أكملت خططها للتزوّد بغوّاصة تعمل بالطاقة النوويّة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة، أمس.

وقال كيم، أمام المؤتمر الثامن للحزب الحاكم، وفقًا للوكالة: «إنّ كوريا الشماليّة يجب أن تُركّز وتتطوّر»، واصفاً الولايات المتحدة بأنّها «أكبر عقبة أمام ثورتنا، وأكبر أعدائنا».

وتأتي هذه التصريحات قبل أقل من أسبوعين من تولي جو بايدن منصبه رئيساً للولايات المتحدة، وفي وقت شهدت فيه العلاقات بين كيم والرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اضطراباً.

ومن دون أن يُسمّي بايدن، قال كيم جونج أون: «أيّاً يكُن الشخص الموجود في السلطة في الولايات المتحدة، فإنّ الطبيعة الحقيقيّة لسياسته ضدّ كوريا الشمالية لن تتغيّر أبدًا»، حسب ما نقلت الوكالة.