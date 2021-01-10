تدابير إرضاء “بكين” انتهت.. واشنطن تلغي قيود التواصل مع تايوان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ 38 دقيقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” عن رفع بلاده لجميع القيود الدبلوماسية المفروضة على تواصل المسؤولين الأمريكيين مع المسؤولين في تايوان.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أن “الولايات المتحدة كانت قد اتخذت تلك التدابير أحاديا إرضاء للنظام الشيوعي في بكين. هذا الأمر قد انتهى”.

وتابع أن الإدارة الأميركية “تقيم علاقات مع شركاء غير رسميين في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل استثناء”.

يبدو أن الإعلان الذي يأتي في الأسبوعين الأخيرين من إدارة ترامب، سيثير حنق الصين التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، وعملت على إبقائها معزولة عن الساحة العالمية.

وخلافات واشنطن مع الصين تشمل عدة محاور من بينها هونغ كونغ.

والخميس، دعا بومبيو، إلى الإفراج “الفوري” و”غير المشروط” عن 53 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية جرى توقيفهم بتهمة “التخريب” في هونغ كونغ، وهدد المسؤولين عن عمليات القمع بعقوبات.

كما قال إن واشنطن سترسل كيلي كرافت، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة إلى تايوان في زيارة رمزية لأن الجزيرة ليست عضوا في الأمم المتحدة.

تايوان، من جانبها، رحبت بزيارة كرافت التي ستكون الأولى لسفير أميركي حالي في الأمم المتحدة للجزيرة، قائلة إنها تظهر دعم الولايات المتحدة القوي لمشاركة تايوان على الصعيد الدولي، حسب رويترز.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن تصريحات بومبيو تمثل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للبلاد. وأضافت للصحفيين “ستتخذ الصين كل الخطوات اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية بحزم”.