بعد توقيعه “هاتريك”.. النصيري: اليوم أفضل أيامي مع اشبيلية

جدة - عبدالحي حسين - عبر يوسف النصيري، لاعب المنتخب الوطني، عن سعادته بتوقيع “هاتريك” لفريقه اشبيلية في مباراة ريال سوسييداد ضمن منافسات الدوري الاسباني، وهو الأول بقميص فريقه الجديد بعد الثلاثية بقميص فريقه السابق ليغانيس.

وقال النصيري نقلا عن “ماركا”: سعيد بثلاثيتي اليوم بقدر سعادتي بالمردود الذي قدمته المجموعة، قاومنا لتوقيع الهدف الثالث ونجحنا في مبتغناه وكانت نقاط المواجهة من نصيبنا”.

وتابع النصيري “اليوم أفضل أيامي مع اشبيلية، سنواصل الاشتغال علی المنوال ذاته للاستمرار في المنافسة وحصد المزيد من النقاط، قدمنا مباراة جيدة وسأواصل العمل لتوقيع المزيد من الأهداف لمساعدة فريقي”.