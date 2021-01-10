احتجاجات بالرحامنة على اعتقال عاملة متهمة بسرقة 16 بيضة من شركة برلماني- صور

جدة - عبدالحي حسين - نظم نشطاء في إقليم الرحامنة، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاحية أمام “معمل” وحدة لإنتاج البيض في المدينة نفسها، في ملكية البرلماني عبد اللطيف، عن الدائرة التشريعية الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم، تضامنا مع عاملة تتابع في حالة اعتقال، بتهمة سرقة 16 بيضة.

وأوضح مهدي بوحميد، أحد المحتجين، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن الوقفة نظمها عدد من نشطاء المدينة تضامنا مع العاملة، حيث أحضروا عددا كبيرا من البيض، كشكل احتجاجي على إعتقال العاملة.

وأضاف المتحدث، أن المحتجين طالبوا بإطلاق سراح العاملة التي تمت متابعتها في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن المحتجين تعرضوا للتضيق من طرف صاحب وحدة إنتاج البيض.

وكانت المحكمة الابتدائية في بن جرير، شهدت قضية مثيرة، بعد متابعة عاملة في حالة اعتقال، بجنحة “خيانة الأمانة في حق المشغل” على خلفية اتهامها بسرقة 16 بيضة، من وحدة لإنتاج البيض في ملكية النائب البرلماني، عبد اللطيف الزعيم.

وقررت المحكمة ذاتها، خلال الجلسة الأولى تأجيل المحاكمة، إلى يوم الأربعاء المقبل 13 يناير الجاري، وفقا لما نقلته جريدة “أخبار اليوم”، إذ استجابت لملتمس التأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف، الذي تقدم به محامي المتهمة “س.ك”، إذ ينتظر أن تنطلق محاكمتها حضوريا خلال جلسة ثانية، بعد إحضارها من سجن “الأوداية” ضواحي مدينة مراكش.

وأضاف المصدر نفسه، أن مسير المصنع، لدى الاستماع إليه بمقر الدائرة الأمنية، أصر على متابعة العاملة.