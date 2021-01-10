انت الان تتابع خبر صقيع 'أل سدار' يجبر ريال مدريد على التعادل أمام اوساسونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثرت أرضية الملعب على أداء لاعبي الفريقين ولم يكن هناك العديد من الفرص الخطيرة على المرميين، بسبب الاجواء الباردة والثلوج التي غطت أجزاء كبيرة من الملعب.

ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.



وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى أوساسونا الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

وباستثناء بعض الكرات العرضية التي تعامل معها مدافعي الفريق وحارسي المرمى وبعض التسديدات التي كانت بعيدة عن المرمى لم تكن هناك أي خطورة حقيقية في الثلاثين دقيقة الأولى من اللقاء.

وتسببت الأجواء الباردة وهطول الثلوج، التي غطت أجزاء من أرضية الملعب في التأثير على أداء اللاعبين داخل الملعب وغياب الفرص الخطيرة على المرميين.



وجاءت أولى الفرص الحقيقية في الدقيقة 30 وكانت من نصيب فريق أوساسونا وذلك، عندنا لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها أوير سانخورخو وقابلها بضربة رأس لكن كورتوا تألق وتصدى للكرة.

بعد تلك الهجمة فرض الريال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل استمر فريق أوساسونا معتمداً على خطته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة.

وتمكن لاعبو أوساسونا من إيقاف خطورة لاعبي الريال ساعدهم في ذلك أرضية الملعب التي تأثرت بشدة بسبب الثلوج، حيث فشل الريال في اختراق دفاع أوساسونا لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضاً التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض الريال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد أوساسونا على شن الهجمات المرتدة.

وكاد الريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 49 عندما لعبت كرة طولية استلمها ماركو أسينسيو على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا ببراعة.

واستمرت محاولات الريال الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وفي الدقيقة 61 ألغى الحكم هدفا لفريق ريال مدريد عندما مرر توني كروس كرة عرضية من الجانب الأيسر من داخل منطقة جزاء أوساسونا قابلها كريم بنزيمة بضربة رأس ليتصدى لها الحارس هيريرا لكن بنزيمة ومن الوضع راقدا سدد الكرة إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

وكاد أوساسونا أن يفاجئ ريال مدريد بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 71 عندما مرر روبن جارسيا كرة خلف مدافعي الريال قابلها جوناثان كاييري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته علت العارضة.

ورغم محاولات الريال الهجومية إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 86 والتي شهدت فرصة خطيرة لأوساسونا عندما سدد جوناثان روديريجيز كرة قوية مكن خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 89 ألغى الحكم هدفا للريال عندما لعب توني كروس كرة خلف مدافعي أوساسونا استلمها بنزيمة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ومررها داخل منطقة الست ياردات حيث قابلها سيرخيو راموس بتسديدة إلى

داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل بنزيمة.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.