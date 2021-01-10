شكرا لقرائتكم خبر كسوة سعودية لـ823 عائلة سورية وفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,500 حقيبة ومستلزمات مدرسية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية، سلم كسوة الشتاء لـ823 عائلة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر المحتاجة في لبنان والمجتمع المستضيف بمنطقة عرسال والجنوب اللبناني. على صعيد آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع «مهارتي بيدي - 2 «، لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب. ونفذ فريق المشروع دورة تجميلية في مجال «الكوافير» بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، استفادت منها 17 متدربة. ونفذ المركز أنشطته المتنوعة ضمن مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن، حيث جرى في الشهر الماضي تقديم 45,963 خدمة مجانية في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفاد منها 12,773 فردا من الطلبة والكادر التعليمي والإداري في 62 مدرسة بـ8 مديريات تابعة لمحافظة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر كسوة سعودية لـ823 عائلة سورية وفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.