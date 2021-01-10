شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توزيع جلوس النواب 2021 خلال الجلسة الافتتاحية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القاعة الرئيسية لمجلس النواب الثلاثاء القادم أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى المجلس للانعقاد فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبة أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.

ونستعرض فى السطور الأتية كيفية تنظيم الأمانة العامة لجلوس النواب وادائهم اليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب فى ضوء تصريحات المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب:

1- سيتم تقسيم النواب خلال اداء اليمين الدستورية حفاظًا على سلامتهم؛ حيث سيحضر نواب الفردى الساعة 11 أما نواب القائمة فبحلول الساعة 2 ظهرًا.

2- الأعضاء خارج القاعة سينتظرون فى قاعات اخرى بالإضافة لللبهو وخيمة انتظار فى ساحة المجلس وستكون متصلة بشاشات بقاعة المجلس

3- الأعضاء داخل القاعة يقسمون بترتيب أرقام عضويتهم، ثم القوائم ثم المعينين، ولا يلزم أن يتواجد كل الأعضاء فى التوقيت نفسه داخل القاعة، لذلك سيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردى ويتم رفع الجلسة ويخرجوا ويدخل الأعضاء من القائمة والمعينين.

4 - كل عضو سيجد على مقعده اسمه ورقم عضويته وسيتم اصطحابه من خلال العلاقات العامة بمكان جلوسه وسيكون هناك إرشادات بجميع المجلس.

5- القاعة بالتباعد تستوعب 248 مقعدا، والمستوى الثانى 39 مقعدا، أما المستوى الثالث فى الشرفات 36 مقعدا.

6- بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لن يغادروا القاعة لكى يتم التصويت على الرئيس، وسيتم التصويت بالمناداة على اسم كل نائب وسيصل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب.

6- سيتم إجراء انتخابات عن طريق اللجنة المشرفة المكونة من 7 أعضاء لانتخاب الرئيس والوكيلين.

7- سيتم التصويت بالمناداة على كل نائب، والذى سيجد الصندوق يأتى إليه وهو فى مكانه، حيث سيكون هناك مجموعة صناديق تتحرك بشكل منظم حتى كل نائب، ونطالب النواب بالالتزام بأماكن الجلوس.

8- يشار إلى أن جميع القاعات موصولة بالصوت والصورة بما يحدث داخل القاعة.