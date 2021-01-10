شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام البرلمان يشدد على النواب الجدد عدم اصطحاب مرافقين بالجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن حماية النواب وكل العاملين فى مجلس النواب أولوية قصوى فى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل، مناشدا النواب الجدد بعدم اصطحاب أى أفراد معهم.

وقال فوزى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، إن قاعة مجلس النواب بها 610 مقاعد، سيتم تقسيمها إلى 305 مقاعد بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن يتم حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين بالبرلمان على مرتين داخل القاعة، قائلا: "عاملين حساب كل حاجة من أجل صحة النواب وكل العالمين فى مجلس النواب للوقاية من فيروس كورونا، هنقسم القاعة نصين علشان يبقى فيه تباعد، وسيتم حلف اليمين لأعضاء الفردى فى البداية ثم يخرجوا ويدخلوا أعضاء القوائم لحلف اليمين أيضا، وكذلك الحال فى اختيار الرئيس والوكيلين".

أضاف أمين عام مجلس النواب، أن عملية دخول وخروج النواب من وإلى القاعة مرهقة، لذلك يناشد النواب بالالتزام بالإجراءات المتبعة، قائلا: "ربنا يعيننا.. كل عضو هيلاقى مقعده محدد ومكتوب عليه اسمه ورقم عضويته.. وهنبعت للأعضاء رسائل SMS بأماكن وجودهم فى القاعة.. وده هيسهل عملية الدخول والخروج فى الجلسة الافتتاحية، وجهزنا قاعة خارج القاعة الرئيسية تستوعب 350 مقعد بالتباعد بسبب كورونا، مخصصة للنواب الذين سيتواجدون بالخارج وسيكونون على اضطلاع بالصوت والصورة بمن فى الداخل".

وأوضح أن مجلس النواب لم يجد جدوى طبية من إجراء النواب مسحة طبية قبل دخولهم مجلس النواب، قائلا: "بنعمل كشف حرارى لكل نائب ونوزع الكمامات والكحول ونتبع الإجراءات الاحترازية، لأن ممكن النائب يتصاب بكورونا بعد عمل المسحة".

وتابع: "مطلوب من نواب الفردى أن يتواجدوا بالقاعة يوم الثلاثاء المقبل قبل الساعة 11 صباحا، وستذاع الجلسة الافتتاحية على الهواء مباشرة ولكن لدينا 3 مناشدات للنواب الأفاضل، هى عدم اصطحاب أى مرافقين علشان سلامتهم، وإذا كان للنائب سائقين عليهم أن يغاروا فور توصيل النواب، لأنه لن يغادر أحدا مجلس النواب قبل نهاية اليوم فى تمام الساعة السادسة أو السابعة مساءً".