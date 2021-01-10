شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هدى عبد الستار: قضايا ذوى الهمم وأحوال الأسرة ضمن أولوياتى بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هدى عبد الستار ـ عضو مجلس النواب بالتعيين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ذوى الهمم ومشكلاتهم وقضاياهم على رأس اهتماماتها وأولوياتها في مجلس النواب، وستهتم بكل ما يخصهم من قوانين وتقديم أدوات رقابية لحل أي مشكلات تواجههم والتعبير عن مطالبهم وهمومهم، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحرصه على دعم وتمكين المرأة المصرية.

وأضافت "عبد الستار"، خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، في فقرة بعنوان "لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية 162 سيدة داخل مجلس النواب"، أن هناك تحديات كثيرة أمام مجلس النواب، وأنها تنحاز للشباب والمرأة، أيضا، وضرورة تقديم كل الدعم لهم، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تخدم الوطن والمواطن، وكل فئات المجتمع.

وأوضحت "عبد الستار، أنها ستهتم أيضا بمشكلات العمالة غير المنتظمة وكل مشكلات العمال، ولفتت إلى أن اللجان التي تتمنى الانضمام لها في مجلس النواب أبرزها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة الإدارة المحلية، للاهتمام بمشكلات وأحوال الأسرة، وأنه من القوانين المهمة التي يجب إصدارها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، مضيفا أنها تهتم بالجانب الاجتماعى والتنموى.

وأشارت النائبة هدى عبد الستار، إلى أنهم في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعملون في إطار تنسيقي ويضعون أجندة يعملوا عليها للتحرك والتفاعل مع مشكلات المواطنين، متابعة: "أي خطوة نخطوها لازم يسبقها دراسات وأبحاث وأراء مكتملة للخروج بشىء واقعى لمصلحة الوطن والمواطن"، حيث تمثل تنسيقية شباب الأحزاب بعدد 31 عضو في مجلس النواب.

وتحدثت عضو مجلس النواب بالتعيين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية وجود عدد من الأحزاب ذات الأفكار والأيديولوجيات المختلفة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن ذلك أمر صحى وجيد ويصب في صالح ممارسة العمل البرلماني لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

يٌشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير، الساعة 11 صباحا، وتشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أداء أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين على حد السواء، اليمين الدستورية، والتي يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب.