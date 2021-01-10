شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز: الرئيس ينتصر للمرأة.. ومشكلات السيدات والعمال أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة المهندسة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب المعينة التى تم اختيارها ضمن 28 عضو معين من قبل رئيس الجمهورية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على انتصاره للمرأة المصرية وتمكينها، خلال السنوات الأخيرة، وأخرها تعيين نحو 14 سيدة فى مجلس النواب ضمن قائمة المعينين المحددة بـ28 عضوا، ليصل عدد النائبات فى المجلس إلى 162 نائبة، لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية.

وقالت "العجوز"، خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، فى فقرة بعنوان "لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية 162 سيدة داخل مجلس النواب"، أن مشكلات وقضايا المرأة والعمال ستكون على رأس أولوياتها فى مجلس النواب، لافتة إلى أنها دخلت العمل النقابى من خلال نقابة المهندسين، وأنها ستهتم بكل ما يتعلق بالعمال وخدمتهم وكذلك المرأة.

وأضافت النائبة إيمان العجوز، أنه سيكون على أولوياتها واهتماماتها داخل المجلس، القوانين والتشريعات التى تخدم المواطن بصفة عامة، والمرأة والعمال بشكل خاص، لأنها تعاملت مع هذه الفئات وعاشت مشكلاتهم.

وتابعت: "هناك قوانين خاصة بالمرأة تحتاج للتفعيل، ليتم تقديم الدعم لها فى ممارسة دورها كأم ومواجهة صعوبات كثيرة تتعرض لها لتحقيق التوازن بين دورها كأم وعملها، نظرا لطبيعة الدور المهم والرئيسى للأم فى عملية تربية الأبناء".

يٌشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير، الساعة 11 صباحا، وتشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أداء أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين على حد السواء، اليمين الدستورية، والتى يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلًا من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين 28 عضوا فى مجلس النواب.