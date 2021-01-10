شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى بكري يرجح إجراء انتخابات 25 لجنة برلمانية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، انتخاب الدكتور على عبد العال لرئاسة المجلس فى الفصل التشريعى الثانى خلال الفترة (2021 – 2026)، ومرجحا إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021.

وقال بكرى، لـ"الخليج 365"، إن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب والمزمع عقدها الثلاثاء القادم، فى ضوء دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى المجلس للانعقاد فى الدور الأول للفصل التشريعى الثانى، ستشهد أداء النواب اليمين الدستورية على مجموعات تبدأ بالفردى ثم القائمة، ويعقبها انتخاب رئيس المجلس ثم الوكيلين، متوقعًا اختيار الدكتور على عبد العال، لرئاسة المجلس.

وأضاف بكرى، أن الدكتور على عبد العال، رجل وطنى من الطراز الأول استطاع أن يدير المجلس خلال الفصل التشريعى الأول وأن يعبر به من كافة التحديات التى واجهتها طيلة الـ5 سنوات الماضية فتمكن المجلس النيابى من إقرار أكثر من 800 تشريع لصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن "عبد العال" يحظى باحترام جميع التيارات السياسية تحت القبة وهناك توافق حول شخصه وكفاءته فى إدارة المجلس.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية بعد الانتهاء من انتخاب هيئة المكتب ستشهد الاعلان عن فتح الباب لعضوية اللجان، وقد تجرى الانتخابات الخاصة بانتخاب هيئة مكتب اللجان البالغ عددها 25 لجنة، فى ذات اليوم إذا اتسع الوقت أو فى اليوم التالى الموافق 13 يناير 2021، مرجحًا إجرائها الأربعاء.

وينطلق الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير 2021، وذلك فى ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح المجلس للانعقاد فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثانى فى تمام الساعة 11 ظهرًا.

ومن المزمع، أن تشهد الجلسة الافتتاحية التى من المتوقع أن ترأسها الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، ويعاونها أصغر الأعضاء وهما: النائبة فاطمة سليم والنائب أبانوب عزت، أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).