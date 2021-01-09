أستراليا في حالة تأهب قصوى بعد رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من كورونا

جدة - عبدالحي حسين - قال مسؤولون بوزارة الصحة في أستراليا، اليوم السبت، إنهم في حالة تأهب قصوى بعد رصد حالات إصابة بسلالات متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وفرضت مدينة برزبين، عاصمة ولاية كوينزلاند، قيود إغلاق صارمة تستمر لثلاثة أيام، بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس الذي يسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 والتي جرى اكتشافها في بريطانيا. كما رصدت سيدني، كبرى مدن أستراليا، في أحد فنادقها للحجر الصحي، إصابة بالفيروس المتحور الذي اكت شف في جنوب إفريقيا.

وكانت أستراليا، لأسباب منها تشديد الرقابة على الحدود منذ بدء الجائحة، أفضل حالا من العديد من الدول المتقدمة الأخرى، حيث سجلت نحو 28 ألف و600 إصابة بفيروس كورونا و909 وفاة. وعند مرحلة ما، لم تسجل أي من ولاياتها إصابات بكوفيد-19.

لكن مع ظهور السلالات المتحورة الجديدة، خفضت الحكومة أمس الجمعة، عدد الوافدين إلى البلاد، واشترطت على المسافرين تقديم فحص يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 قبل صعودهم على متن الطائرات، وفرضت إجراء فحوص إضافية في منشآت الحجر الصحي المحلية. وأغلقت أستراليا حدودها في مارس المنصرم، لكنها تسمح بعودة عدد محدود من الأستراليين، وتضعهم لدى وصولهم في حجر صحي إجباري بفنادق مخصصة لذلك لمدة أسبوعين.