أكادير- إداوتنان.. تمديد فترة الإجراءات الاحترازية لمحاصرة كورونا لمدة أسبوع واحد

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بعمالة أكادير إداوتنان، اليوم السبت، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، التي أقرتها سابقا، لمدة أسبوع واحد من أجل محاصرة وباء كورونا المستجد.

وأوضح بلاغ للجنة أن قرار التمديد، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء يوم غد الأحد على الساعة التاسعة ليلا، يأتي بعد استمرار تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بوباء “كوفيد -19” على مستوى عمالة أكادير- إداوتنان، مشيرا إلى أنه تبين للجنة من خلال الإحصائيات اليومية والأسبوعية أن عدد حالات الإصابة في تزايد مضطرد.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يأتي أيضا بناء على رصد اللجنة المختصة وأشغال لجنة اليقظة وتقييم الوضع الصحي لمعدل انتشار كوفيد -19 على مستوى عمالة أكادير اداوتنان، مشيرا إلى أنه تم تسجيل استمرار في معدل الإصابة يفوق العتبة الوطنية المعتمدة ( 50 حالة لكل 100 ألف نسمة) .

وخلص المصدر إلى أن الأمل معقود على المساهمة المواطنة لكل الفاعلين افرادا ومؤسسات في الانخراط الفاعل ومواصلة جهود التضامن في احترام كل التدابير على أمل تحسن مؤشرات الرصد الصحي الخاص بهذا الداء والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.