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كلميم.. إستنفار بعد العثور على سيارة جرفتها سيول “واد صياد” والبحث جار عن 3 مفقودين- صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - لقي 3 أشخاص بينهم إمرأة مصرعهم، اليوم السبت، بعدما جرفتهم سيول “واد صياد” بين مدينة كلميم وجماعة اسرير.

وحسب مصادر محلية، فقد عثر مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدينة، على سيارة خفيفة كان على متنها 3 أشخاص، جرفتها السيول، ليلة أمس الجمعة.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية البحث لا زالت مستمرة من طرف مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية للبحث عن المفقودين.

هذا وتشهد عملية البحث الإستعانة بمروحية خاصة بالدرك الملكي من أجل العثور على المفقودين المفترضين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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