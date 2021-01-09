كلميم.. إستنفار بعد العثور على سيارة جرفتها سيول “واد صياد” والبحث جار عن 3 مفقودين- صور

جدة - عبدالحي حسين - لقي 3 أشخاص بينهم إمرأة مصرعهم، اليوم السبت، بعدما جرفتهم سيول “واد صياد” بين مدينة كلميم وجماعة اسرير.

وحسب مصادر محلية، فقد عثر مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدينة، على سيارة خفيفة كان على متنها 3 أشخاص، جرفتها السيول، ليلة أمس الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية البحث لا زالت مستمرة من طرف مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية للبحث عن المفقودين.

هذا وتشهد عملية البحث الإستعانة بمروحية خاصة بالدرك الملكي من أجل العثور على المفقودين المفترضين.