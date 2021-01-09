كورونا..الإصابات بإفريقيا تتجاوز 3 مليون والمغرب في المركز الثاني في ترتيب الدول الموبوءة

جدة - عبدالحي حسين - تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية، حاجز 3 ملاين إصابة، حتى مساء اليوم السبت، يوجد أكثر من ثلثهم في جنوب إفريقيا، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن أزيد من 2,445,833 تمكنوا من الانتصار على جائحة كورونا، فيما لايزال عدد المصابين يواصل الارتفاع بعد تسجل 3,003,276 إصابة مؤكدة، ثلثهم سجل في جنوب إفريقيا توفي منهم أزيد من 71 ألف شخص.

وتأتي جنوب إفريقيا على رأس دول القارة من حيث عدد الإصابات ب 1,192,570، وأيضا في عدد الوفيات ب32 ألفا و425، تليها مصر ب 8 آلاف و85، وفاة 147 ألف مصاب.

ويحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب الدولة الموبؤة ب 450,221 الف إصابة خلف جنوب إفريقيا وتونس في المركز الثالث ب 154,903.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 89 مليونا و698 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 1,927,828 ، وتعافى أكثر من 64 مليونا و97 ألفًا، وفق موقع “worldometer” المختص برصد تطورات الفيروس.