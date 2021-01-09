شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 24 وفاة و1416 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس السبت، تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، و 24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد19-)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 451 ألفا و637 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 2 مارس الماضي.

كما سجلت إحصائيات الوزارة 24 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 7709 وفيات.

وأظهرت إحصائيات الوزارة تعافي 1469 شخصا من المصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع المتعافين في المملكة إلى 423 ألفا و 541 حالة.