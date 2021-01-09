شكرا لقرائتكم خبر عن التزوير في زمن كورونا.. ماذا حدث في موريتانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول حكومي موريتاني إنه تم فصل موظفة عن العمل بوزارة الصحة كانت تعمل في "المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية" للاشتباه بتزويرها شهادات بالخلو من فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19-) للمسافرين، في مقابل الحصول على رشوة.

وأوضح المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الصحة أحمدو ولد بداها في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرها اليوم السبت: إن الوزارة قامت بتحقيق في الموضوع وأنه أسفر عن التأكد من أخذ الموظفة للرشوة والتزوير لشهادات بالخلو من كوفيد 19-.

وأضاف ولد بداها أن كاميرات المراقبة بالمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة وهو الجهة المخولة بإصدار شهادات الخلو أو الإصابة بفيروس كورونا أثبتت أخذ الموظفة لرشوة من أشخاص كانت تسلمهم شهادات بالخلو من كورونا موقعة ومختومة من المعهد للسفر بها إلى خارج البلاد.