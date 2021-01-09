شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع لمساءلة ترامب بـ«النواب الأمريكي».. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال النائب الديمقراطي تيد ليو اليوم السبت، إن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون تشريعا يوم الاثنين يدعو لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وفي تغريدة على تويتر، قال ليو الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر عام 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، إن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب احداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس.