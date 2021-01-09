شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد السلالة الجديدة.. مرسيليا تشدد إجراءات مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت فرنسا حظرا للتجول ليلا في مدينة مرسيليا بعدما أعلنت سلطات المدينة اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وقدمت مرسيليا، شأنها شأن مدن فرنسية أخرى ومنها ستراسبورج وديجون، موعد الحظر من الثامنة إلى السادسة مساء حتى السادسة صباحا. وتبدأ الإجراءات الجديدة مساء الأحد.

وتأتي الخطوة في ظل زيادة عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمرض كوفيد-19 في فرنسا التي تسجل حاليا سابع أكبر عدد للوفيات بالمرض في العالم.

وسجلت فرنسا 20177 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و171 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات وزارة الصحة.