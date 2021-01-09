القوات العراقية تعتقل أخطر "ممول" لداعش بالأنبار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على قيادي في تنظيم داعش يشغل منصب الممول الرئيسي لما يسمى بـ"والي الصحراء" .

وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية، التابعة للجيش، اليوم السبت، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "العملية تمت بفضل التكاتف المعلوماتي بين عدة أجهزة أمنية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي وبالتعاون مع الفوج الأول وجهاز المخابرات الوطني، ومكتب إجرام قضاء الرمادي مركز المحافظ".

وأوضحت ، أن "الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه، هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت، أمس الجمعة، القبض على ما يُسمى بـ"وزير الزراعة" لدى تنظيم داعش في محافظة الأنبار.

ويتخذ فلول تنظيم داعش الذين يقدر عددهم بنحو ألفي مسلح بحسب تقديرات أمنية، من المناطق الصحراوية والحدودية أماكن وملاذات لصعوبة مسك تلك المناطق أمنياً من قبل القوات العراقية.

وتمثل صحراء الأنبار الممتدة باتجاه سوريا والأردن، أحد أهم التحديات التي تواجهها القوات الأمنية في متابعة واستمكان عناصر التنظيم.

وعاد تنظيم داعش إلى شن الهجمات مجدداً منذ مطلع العام الحالي، رغم فقدان التنظيم معظم موارده اللوجستية والبشرية عقب خسارته المدن التي سيطر عليها أحداث يونيو/حزيران 2014.