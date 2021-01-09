إحباط تفجير استهدف رتلاً للتحالف جنوب العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بإحباط هجوم استهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن "قوة أمنية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والمثنى دون اصابات".

وأضاف المصدر أن "العبوة زرعت هناك لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي وهي محلية الصنع ".

واستهدفت، أمس الجمعة، عبوة ناسفة رتلاً لوجستياً تابعاً للتحالف الدولي جنوبي بغداد دون وقوع أضرار مادية أو بشرية بحسب مصدر أمني.

وتواصل ماتسمى بـ"مجاميع الكاتيوشا"، استهداف المصالح الأمريكية وقواعد التحالف الدولي في العراق منذ أكثر من عام وبشكل شبه متواصل.

ورغم ماتبذله السلطات الأمنية العراقية من إجراءات وخطط مشددة لتحيد تلك الهجمات إلا أنها في تزايد مستمر.

وتتهم مليشيات مسلحة تابعة لإيران بالضلوع وراء تلك الهجمات وتهديد وجود البعثات الدبلوماسية في العراق.

وارتفعت حدة تلك الاعتداات منذ مطلع العام الماضي عقب مقتل قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة امريكية قرب مطار بغداد.

وكان الهجوم الذي وقع في 11 تموز/يوليو الماضي ضد قوات التحالف هو الأشد عنفًا؛ إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.