نائب ديمقراطي يعلن تقديم مسودة مساءلة ترامب الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تيد ليو النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي، مساء السبت، أنه يعتزم تقديم مسودة مساءلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين المقبل.

وكانت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، كشفت أمس الجمعة، عن مسودة مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشأن اقتحام أنصاره للكونجرس.

وأوضحت الشبكة أن "المسودة تتضمن تورطه في جرائم كبرى بتحريضه على تمرد، كما أنه عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى خطر كبير".

وأضافت أن المسودة تشير إلى أنه "أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس".

ولفتت المسودة، بحسب الشبكة، أن "ترامب أظهر أنه سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

من جانب آخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.