نتنياهو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء السبت، الجرعة الثانية من لقاح كورونا ليكون الأول أيضا الذي يتلقى الجرعة الثانية.

وتزامن ذلك مع تشديد إجراءات العزل العام المفروضة في إسرائيل، لكبح الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقال نتنياهو خلال حصوله على اللقاح في بث مباشر من مستشفى تل هشومير، "اتفقت مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر على المزيد من شحنات اللقاحات الضخمة، والتي ستسمح بتطعيم جميع الإسرائيليين فوق سن 16 خلال شهرين".

وأضاف: "سنكون الأوائل في العالم الذين سيخرجون من وباء كورونا أقوى من أي وقت مضى".

كان نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في 19 ديسمبر/كانون الأول من الشهر الماضي.

وينبغي أن تكون هناك فترة 20 يوما بين الجرعتين الأولى والثانية.

وتتصدر إسرائيل دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا، بعدما قامت بتطعيم ما يقرب من 15 % من سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة.

ويأمل المسؤولون أن تتمكن إسرائيل من الخروج من الجائحة خلال فبراير/ شباط المقبل، إذا حافظ البرنامج على وتيرته.

وتلقى كذلك الجرعة الثانية، وزير الصحة يولي ادلشتاين الذي قال "من الصعب تصديق عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل في الجرعة الأولى، أكثر من 1.8 مليون شخص، ما نسبته 70 % من السكان المعرضين للخطر، ومعظم الطاقم الطبي، دعونا نواصل هذه الطريقة للخروج من الجائحة، يمكننا أن نفعل ذلك بتعاونكم".

وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر/ كانون الأول الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشي الوباء على كافة أنحاء البلاد مدة أسبوعين.

ومددته الخميس حتى 21 يناير/ كانون الثاني وفرضت قيودا جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، السبت، تسجيل إصابة أكثر من 7800 شخص بالفيروس، الجمعة، ووفاة 46 شخصًا

وارتفع عدد وفيات كورونا إلى 3633 منذ بدء الجائحة، منهم 278 خلال الأسبوع الأخير بحسب وزارة الصحّة الإسرائيلية.

ويخضع 1646 شخصًا للعلاج في المشافي، وهذا أعلى عدد على الإطلاق منذ بدء الجائحة، منهم 964 توصف حالتهم بالخطيرة، ويخضع منهم 236 لأجهزة التنفس الصناعي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنّها سجلت 4 إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية من الفيروس.

وذكرت الوزارة أنّ الطفرة الجديدة اكتشفت من سلالتي عدوى، وذلك بعد فحص 15 عينة في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة.

وذكرت الوزارة أن سلالة العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب أفريقيا، والثانية مصدرها عائلة أصيبت بعد مخالطة عائد من جنوب أفريقيا.

وحتى الآن اقتصرت اللقاحات على الإسرائيليين الذين يزيد اعمارهم عن 60 عاما.