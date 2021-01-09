الديمقراطيون يخططون لإطلاق إجراءات العزل بحق ترامب في مجلس النواب يوم الاثنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الديمقراطيين في مجلس النواب يخططون لإطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس دونالد ترامب مطلع الأسبوع القادم، في سياق اقتحام الكابيتول الأربعاء الماضي.

ونقلت قناة CBS عن عدد من مصادر مطلعة تأكيدها أن مواد العزل التي أعدها المشرع الديمقراطي جايمي راسكين بالتعاون مع زميليه تيد ليو وديفيد سيسيلاين سيتم تقديمها إلى مجلس النواب الاثنين المقبل، وهي تحمل ترامب المسؤولية عن "التورط في جرائم ومخالفات خطيرة من خلال التحريض على أعمال عنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

بدورها، أعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان أصدرته في أعقاب اجتماع افتراضي عقدته مع الكتلة الديمقراطية في المجلس الجمعة، عن أمل المشرعين في أن ينتحى ترامب عن الحكم فورا، مشيرة إلى أنه إن لم يحدث ذلك فإنها وجهت لجنة القواعد التابعة للمجلس بالمضي قدما في تطبيق مشروع القرار الذي أعده راسكين اعتمادا على التعديل الـ25 لدستور البلاد.