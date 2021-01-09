شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. تقديم 78793 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح "كوفيد 19" لأكثر من 50 % من سكان الدولة، أعلنت الوزارة عن تقديم 78,793 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,020,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعة لكل 100 شخص.

