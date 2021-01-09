الكويت.. تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 153900 في حين تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 942 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن هناك 51 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة، لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفید-19) ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4230 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 245 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 148728 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات الـ24 الماضیة بلغ 8015 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1319646 فحصا.

وجدد الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.