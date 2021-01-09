شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت المنظمة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة حيث رصدت 277195 إصابة.

وسجلت المنظمة خلال آخر 24 ساعة 15454 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في العالم وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضا بـ4176 وفاة.