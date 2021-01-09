شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة أممية بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت مجموعة العمل الأمنية التابعة للأمم المتحدة،أمس السبت،دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبوقرين وسرت، وكذلك الإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب،فيما أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن المجلس لا يتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، نافيا إرسال مبعوث شخصي لأنقرة، في حين توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وصول عدد محدود من المراقبين الدوليين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية (SWG) لليبيا، ممثلة في الاتحاد الإفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدوا اجتماعاً افتراضياً لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة«5 + 5».

وأشادت وليامز بجهود اللجنة العسكرية المشتركة«5 + 5»والتقدم المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين الأخيرة التي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير بناء الثقة الأوسع؛ واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا. والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وكذلك التوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية.

وجددت البعثة الأممية دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين لا سيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى جميع المجتمعات المتضررة من فيروس كورونا.

واقترح الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ترتيبات دعم وقف إطلاق النار، من خلال إنشاء عنصر رصد كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

عدد محدود من المراقبين الدوليين

أكدت البعثة من جديد أنها تتوقع نشر قوة محدودة من عدد المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين، لاستكمال المراقبين الليبيين المنتشرين من قبل لجنة «5 + 5».

لا نتلقى أوامر من أنقرة

من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن المجلس لا يتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، نافياً إرسال مبعوث شخصي لأنقرة.

وبحسب بيان لصالح، فإن البرلمان يعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا «وليس لدينا ما نخفيه.. الشعب يشارك ويتابع خطواتنا أولا بأول».

ولفت صالح إلى أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ليبيا «هدفنا الذي لن نحيد عنه».

وأضاف: «لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا، لكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية».

تخطيط لإحكام السيطرة على الغرب

بدوره، قال النائب وعضو لجنة الدفاع في البرلمان، علي التكبالي، ل «العربية،نت» إن تركيا لن يهدأ لها بال إلا عندما تحوّل طرابلس إلى مدينة تركية، موضحاً أن استضافتها وإشرافها على اجتماع أمني مع كبار مسؤولي الوفاق وقادة الميليشيات المسلّحة يندرج في إطار هذا المخطط.

وأوضح التكبالي أن تركيا تريد من وراء هذا الاجتماع التخلّص من الميليشيات المسلحة المعارضة والمناهضة لها في غرب ليبيا عبر ضربة عسكرية بدأت الإعداد لها مع قادة الميليشيات الموالين الذين تستضيفهم هذه الفترة لإذابة خلافاتهم واحتوائهم، من أجل إحكام سيطرتها على غرب ليبيا دون مشاكل.

تعرض للاحتيال

على صعيد آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المرتزقة في ليبيا يتعرضون للاحتيال ويشعرون بالاستياء جراء قيام قادة الفصائل بالمتاجرة برواتبهم الشهرية واقتطاع قسم كبير منها فضلاً عن تأخير تسليمها لهم.

وأكد المرصد أن مصادره أفادت أن جميع المقاتلين تعرضوا للاحتيال إلا أن المقاتلين التركمان يعاملون معاملة جيدة نسبياً مقارنة بتلك التي يعامل بها المقاتل غير التركماني،حيث يتم اقتطاع 500 دولار من راتب المقاتل التركماني مقابل اقتطاع مبلغ مضاعف من المقاتل غير التركماني.

وأكدت المصادر أن عملية الاحتيال تتركز في معظم الفصائل إلا أن أبرزها هي فصائل «فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم ولواء السمرقند ولواء الشمال وجيش الإسلام».

(وكالات)