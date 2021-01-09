شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سارق منصة القراءة الخاصة بـ«بيلوسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت السلطات الأمريكية، الجمعة، القبض على رجل ظهر في صور وهو يحمل منصة القراءة الخاصة برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال أحداث الشغب التي جرت بمبنى الكونجرس مؤخراً في حين طالب سيناتور ديمقراطي بارز شركات الاتصالات، السبت، بالاحتفاظ بما لديها من محتويات منصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالأحداث.

ووجهت السلطات اتهامات لعشرات المشتبه فيهم عقب اقتحام المبنى، الأربعاء، وناشد مكتب التحقيقات الاتحادي الناس للمساعدة في تحديد المشاغبين في ضوء انتشار صور لأعمال الشغب على الإنترنت. ولقي خمسة أشخاص حتفهم في الأحداث من بينهم ضابط من شرطة الكونجرس.

وحث السيناتور مارك وانر، الرئيس المقبل للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، شركات الاتصالات، السبت، على الاحتفاظ بما لديها من محتوى وبيانات مرتبطة بأحداث الشغب الذي نشب خلال اجتماع المشرعين لإقرار فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة. وأوضح وانر، في رسائل للشركات، كيف استغرق المشاغبون كل هذا الوقت لتوثيق الحدث وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل نصية «للاحتفال بازدرائهم لعمليتنا الديمقراطية». وانتشرت على نطاق واسع صورة ادام كريستيان جونسون وهو يبتسم ويلوح بيده حاملاً منصة بيلوسي من غرفة بمجلس النواب. (رويترز)