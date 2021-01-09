شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يبدأ التطعيم ضد كورونا بـ «سينوفارم» الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - (رويترز)

منح الأردن السبت «ترخيصاً طارئاً» لاستعمال لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد فايزر/بايونتيك، فيما أعلنت السلطات أن حملة التطعيم تبدأ الأربعاء.

وقال مدير المؤسسة نزار المهيدات في تصريحات لتلفزيون «المملكة» الرسمي، إنه «تمت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني «سينوفارم» ضد فيروس كورونا المستجد، وهو بذلك يكون ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح «فايزر/بايونتيك». وأضاف أن «المؤسسة أجازت المطعوم بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ»، مشيراً إلى أنه «ثاني مطعوم تتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا».

وأعلنت مختبرات سينوفارم الصينية نهاية الشهر الماضي، أن لقاحها فعال ضد كوفيد-19 بنسبة 79%. وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الماضي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19. في السياق نفسه، أعلن الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية وائل الهياجنة في تصريحات لقناة «المملكة» مساء السبت، أن «الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم ستصل إلى المملكة منتصف هذه الليلة»، مشيراً إلى أن «المملكة طلبت مئات الآلاف من الجرعات من هذا اللقاح وستصل هذه الجرعات على شكل دفعات أسبوعياً».

وأضاف الهياجنة: «كما أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك ستصل إلى المملكة بعد غد الاثنين»، مشيراً إلى أن «المملكة ستتلقى ما لا يقل عن 200 ألف جرعة من هذا المطعوم خلال الربع الأول من العام الحالي وعلى شكل دفعات أسبوعياً».

وبحسب الهياجنة فإنه «من المؤمل أن تبدأ عمليات التلقيح هذا الأسبوع»، مشيراً إلى أن «حوالي 200 ألف شخص سجلوا حتى الآن أسماءهم على المنصة» التي أطلقتها وزارة الصحة للراغبين في تلقي اللقاحات ضد كوفيد-19.

مراعاة الأولويات

من جانبه، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أن عملية التطعيم ستنطلق رسمياً صباح الأربعاء المقبل. وقال عبيدات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن «البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا يبدأ صباح الأربعاء المقبل، بوصول أولى كميات لقاح «سينوفارم» الصيني منتصف ليلة السبت ولقاح «فايزر/بايونتيك» ليلة الاثنين».

وأضاف أن عملية التطعيم «تراعي الأولويات المتبعة عالمياً، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون أمراضاً مزمنة، والفئات الأكثر تعرضاً والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية». وأطلقت وزارة الصحة نهاية الشهر الماضي موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون أمراضاً مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم ستين عاماً.

وسبق أن أعلن وزير الصحة أن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك و650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد، وأن هناك اتفاقيات مع «جونسون آند جونسون».

وحملة التطعيم ستستهدف في البداية ما بين 20 إلى 25 في المئة من عدد سكان المملكة البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة. ووصلت 20 ثلاجة لحفظ اللقاحات وتم توزيعها في أنحاء المملكة. كما تم تحديد 29 مركزاً في مختلف محافظات المملكة لإعطاء اللقاحات. وكان عبيدات صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 305 آلاف و163 إصابة مؤكدة بالفيروس و3989 وفاة.