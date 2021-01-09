شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آخر «طيارة بريطانية» شهدت الحرب العالمية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

توفيت الطيارة إليانور وادزورث، وهي آخر طيارة بريطانية على قيد الحياة شهدت الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 103 أعوام، في بلدة بيري سانت إدموندز بمدينة سافولك البريطانية. وحلقت وادزورث أثناء الحرب بطائرات «سبيتفاير» و«هيلكاتس».

وانضمت وادزورث التي كانت تعمل مساعدة مهندس معماري، لقطاع «الطيار المتدرب المساعد» للنقل الجوي من بين 166 تم اختيارهن. وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، التحقت بسلاح الطيران لتتمكن بعدها من التحليق ب22 طائرة خلال مشوارها المهني.

وقالت وادزورث، في آخر تصريحاتها قبل رحيلها: كنت سعيدة وقتها بالتدريب على الطيران مجاناً وكان حافزاً كبيراً لي، جعلني من بين ال 6 الأوائل المختارات، وتضمن تدريبنا نقل الطيارين من وإلى المطارات، وأُرسلنا إلى مطار هادنهام في باكنجهامشير في المرحلة الأولى للتدريب، ومراقبة أحوال الطقس وأنظمة الطائرات مثل المحرك وكيفية التنقل. وتمكنت من الطيران بمفردي بعد 12 ساعة من التدريب، وحلقت في سماء سياتل وألاسكا والمملكة المتحدة، وحصلت على رخصة طائرة بمحركين، وانتهت الحرب، وكان لدي 590 ساعة طيران.