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الولايات المتحدة تجري فحوص كورونا لـ261.7 مليون شخص

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا فحوص فيروس حتى الثامن من يناير 7ر261 مليون شخص، بزيادة قدرها 8ر0% مقارنة بالوقت نفسه من اليوم السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وزادت الفحوص في أمريكا بنسبة 8ر0% أعلى من المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 6ر0%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الفحوص خلال أمس، ليصل العدد الإجمالي للفحوص في الولاية إلى 35 مليونا، بزيادة قدرها 8ر0%.

وسجلت الولايات المتحدة 9ر21 مليون حالة إصابة مؤكدة و368769 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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