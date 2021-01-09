خامنئي يمنع استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أمريكا وبريطانيا

اسماعيل عبد الحي - منع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة اليوم الجمعة من استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: “يحظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية. أبلغت المسؤولين بذلك وأقوله علنا الآن”.

وأضاف: “لو كان الأمريكيون يستطيعون إنتاج لقاح لما شهد بلدهم مثل هذا الفشل الذريع (في مكافحة) فيروس كورونا”.

وأكد خامنئي أن بلاده لا تتعجل عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 لكنه شدد على ضرورة رفع العقوبات فورا.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون: “لا نصر على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ولا نتعجلها… لكن المنطقي هو مطلبنا برفع العقوبات”.