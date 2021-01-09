السودان تُعلن طلبها من الاتحاد الأفريقي القيام بدور قيادي في مفاوضات سد النهضة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعنلت الحكومة السودانية، اليوم السبت، أنه تقوم بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى أن يلعب دورا قياديا في مفاوضات سد النهضة.

كما وقد نشر الحساب الرسمي لـ "العربية عاجل" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن السودان يرغب في التوصل إلى اتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

​ وذكر الحساب أن الحكومة السودانية ترفض تجزئة أي اتفاق بشأن سد النهضة بين الملء والتشغيل.

​يأتي هذا إثر إعراب وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن قلق بلاده البالغ من إعلان إثيوبيا المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات.

وقال عباس في رسالة له الخميس، إن

السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.

وأشار وزير الري إلى "التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء".

وأكد أن "السودان تقدم بطلب لترتيب اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي في ذات اليوم الثالث من يناير 2021، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري الثلاثي الذي اتفق على عقده في 10 يناير 2021".

ولفت إلى أنه "فوجئ بدلا عن ذلك بدعوة لاستئناف التفاوض الثلاثي، والذي يعتبر تراجعا عما تم الاتفاق عليه وأنها خطوة تعتبر ليست إهدارا للوقت فحسب بل أحد أسباب توسع الخلاف بين الأطراف".