وزير الخزانة الأمريكي يُعلن زيارته إلى قطر لمناقشة التعاون التجاري ومكافحة الإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة -

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، قد قام بزيارة قطر، وجاء ذلك حيث ناقش العلاقات الثنائية في مجال التجارة والاستثمار، وكذلك التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.

بيان منوشين:

كما وقد جاء حسب بيان نشره منوشين على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "زار وزير الخزانة ستيفن منوتشين الدوحة في الفترة

من 7 إلى 9 يناير 2021 وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين ، حيث ناقش العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وقطر والتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

Readout from my stop in Qatar. pic.twitter.com/joQrlOMDst — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) January 9, 2021

This is a Twitter Status — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1)

وتم تأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية وعضوية دول الخليج.

وتأتي زيارة منوتشن بعد أيام من إعلان المصالحة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، وذلك بعد نحو 3 سنوات من قيام هذه الدول بمقاطعة الدوحة بحجة دعمها للإرهاب، وهو أمر تنفيه قطر بشدة.