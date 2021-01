وزير الخزانة الأمريكي يُعلن زيارته إلى قطر لمناقشة التعاون التجاري ومكافحة الإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة -

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، قد قام بزيارة قطر، وجاء ذلك حيث ناقش العلاقات الثنائية في مجال التجارة والاستثمار، وكذلك التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.

كما وقد جاء حسب بيان نشره منوشين على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "زار وزير الخزانة ستيفن منوتشين الدوحة في الفترة

من 7 إلى 9 يناير 2021 وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين ، حيث ناقش العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وقطر والتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

Readout from my stop in Qatar. pic.twitter.com/joQrlOMDst