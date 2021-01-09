فلسطين تُعلن وفاة مرشح سابق للرئاسة الفلسطينية بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية، اليوم السبت، أنه قد توفى المرشح السابق للرئاسة الفلسطينية عام 2005، عبد الكريم شبير، إثر إصابته بفيروس كورونا في قطاع غزة.

هذا وقد كان شبير عِمل مدافعاً ومناضلاً عن مئات المعتقلين السياسيين والأمنيين والإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعن المبعدين أيضا،

عاش معاناتهم وآلامهم يوماً بيوم وعاماً بعام. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وقام عبد الكريم شبير بإعداد موسوعة بعدد "23" مجلدا، يحتوي على كافة المناشير والأوامر العسكرية الإسرائيلية من سنة 1967 حتى 1994 بمحافظات غزة.

وكانت رسالته العلمية الأكاديمية بأهم الثوابت الفلسطينية، وخاصة بحق العودة وحقوق اللاجئين، وكانت بعنوان "القواعد المنظمة للإبعاد في القانون الدولي ..دراسة حالة التطبيق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية".

وقام بعمل دراسة علمية حول عزل السجناء السياسيين والأمنيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.