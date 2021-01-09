(بعد ساعات).. حساب المواطن يودع الدفعة 38 للمستفيدين

ياسر رشاد - القاهرة - حساب المواطن.. يتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، بشكل شهري وبالتحديد في الساعات الأولى لليوم العاشر من كل شهر بالتزامن مع موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وينتظر المواطنين المسجلين ببرنامج حساب المواطن إيداع دفعة يناير الـ38 في حساباتهم البنكية، غدا الأحد الموافق 10 يناير 2021.

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يذكر أن دفعة برنامج حساب المواطن يتم صرفها بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف موعد الإيداع أجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع يتم صرفها قبل الموعد بيوم أو بعده بيوم.

وكان البرنامج أعلن السبت الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ38،

لافتًا أن التحقق من نتائج الأهلية يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ومع كل دفعة تزداد التساؤلات حول فتح باب التسجيل لمستخدمين جدد في حساب المواطن، ورد وقتها خدمة المستفيدين إنه تم تعليق التسجيل في البرنامج مؤقتًا، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، موضحة أن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين المسجلين في البرنامج.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، ومن بين تلك التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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كما شملت إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية "عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية" كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.



