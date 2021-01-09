ترامب يوقع صفقة "إف - 35" للإمارات قبل مغادرة الحكم

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن توقيع صفقة بيع طائرات "إف - 35" الشبحية إلى الإمارات، سيتم الانتهاء منه قبل مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للبيت الأبيض، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

هذا وقد تابع كلارك كوبر، خلال بعض التصريحات الصحفيه له: أنه "من المحتمل أن يتم توقيع صفقة بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات قبل رحيل ترامب، المقررة في 20 يناير الجاري".

وجاء ذلك وفقًا لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وقال كوبر، في تصريحات سابقة، إن تولي الرئيس المنتخب جو بايدن، الإدارة الأمريكية الجديد ليس من المتوقع أن يؤثر على الصفقة، التي تقدر بـ23 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المسؤولين الحاليين في الوزارة يعملون عن كثب مع نظرائهم الإماراتيين، متوقعا احترام بلاده كل الاتفاقيات التي وقعت عليها.

كما وقد جاء في وقت سابق، رفض الكونغرس مشروع قانون قدمه نواب من الحزب الديموقراطي، يهدف إلى وقف صفقة بيع الأسلحة المتطورة إلى الإمارات.

ولم يصرح الرئيس جو بايدن، علنا، عن الصفقة الإماراتية، لكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية القادم، الذي اختاره بايدن، أوضح قبل الانتخابات أن "إدارة بايدن ستدرس بصورة دقيقة تفاصيل الصفقة"، موضحا أن إدارة بايدن ستعمل على ضمان التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أكد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون دريمر "ارتياح" بلاده للمضي قدما في الصفقة العسكرية المقترحة بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي تتضمن شراء طائرات "إف-35".