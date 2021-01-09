الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى قطر



أعلنت الخطوط الجوية السعودية ، السبت، استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية (الدوحة) بدءا من الاثنين الموافق 11 يناير الجاري. وستستأنف السعودية رحلاتها إلى الدوحة بواقع 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، بحسب بيان رسمي صادر عنها. وأشارت إلى أنه أولى رحلاتها من الرياض من الدوحة ستكون الاثنين في الساعة 4:40 مساء بتوقيت العاصمة السعودية. ​يأتي استئناف شركة «الخطوط الجوية السعودية» رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة عقب توقيع «بيان العلا»، المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

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