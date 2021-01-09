

سلطت ثلاث صحف لبنانية الضوء على الأزمة التي تعيشها البلاد، محذرة من أن لبنان بات قريب من انهيار ثلاثي تام اقتصادي ــ اجتماعي ــ صحي. ونقلت صحيفة «الديار» اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة» أن الحكومة أصبحت رهينة خلافات، تتخذ بعداً شخصياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري. وأشارت إلى أنه على الصعيد المالي والاقتصادي، يستمر التدهور مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 8600 ليرة لبنانية، مرجحة وصوله قريبا إلى عتبة الـ 9000 ليرة، ومن دون أن تستبعد وصوله إلى 10 آلاف ليرة خلال الأشهر المقبلة، في حال استمرت أزمة تشكيل الحكومة. ولفتت إلى أن ذلك يأتي وسط أزمة فيروس كورونا المستجد . بينما كتبت صحيفة «الجمهورية» أن المشهد الداخلي في أعلى درجات التوتر والغليان، مشيرة إلى أن كلّ عوامل الاطمئنان مفقودة، وكل عوامل القلق والخوف موجودة. بدورها أكدت صحيفة «اللواء» أن لبنان بات يئن تحت وطأة أزمات، لا تعد ولا تحصى، وتتوالد وبسرعة عند أية انعطافة، محلية أو إقليمية أو دولية.

كانت هذه تفاصيل خبر صحف لبنان تحذر من اقتراب نهايته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.