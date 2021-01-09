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القبض على 3 داعشيين

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين منتمين لداعش، شاركوا في تنفيذ عدة عمليات ضد القوات الأمنية. وقالت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان، «إن مفارزها بمديرية استخبارات صلاح الدين ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة والمطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش».

وأضافت أن «المتهمين عملوا بما يسمى قاطع سامراء تحت أسماء مختلفة، واعترفوا من خلال التحقيقات بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير». وأشارت إلى أنه «تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهة الطلب بوصل استلام إصولي».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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